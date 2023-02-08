Журналист Херш уличил американских водолазов в установлении взрывчатки на «Северных потоках»

Американские водолазы заложили под «Северные потоки» взрывчатку. Об этом заявил журналист из Соединенных Штатов Сеймур Херш.
По словам представителям СМИ, инцидент произошел еще летом. Водолазы под прикрытием учений НАТО заложили под газопроводы взрывчатку. Журналист Херш также уверен, что заряд активировали норвежцы.
Ранее генеральный прокурор Германии Петер Франк заявил, что нет доказательств причастности России к терактам на «Северных потоках». По его словам, расследование инцидента продолжается.