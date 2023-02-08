Соловьев рассказал, как Боррель подставил СМИ-иноагнетов и не понял этого

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признался, что Европа поддерживает СМИ-иноагентов. Своим мнением на этот счет поделился журналист Владимир Соловьев.
По его словам, глава европейской дипломатии даже не понял, что всего одним заявлением усугубил положение таких средств массовой информации. Так, Боррель фактически подвел людей под статью об измене своей стране.
«Ведь они знают, что действуют против интересов Российской Федерации на деньги западных спецслужб. Выводы делайте сами. Очевидно, что из Борреля дипломат как из г… пуля», — подчеркнул Соловьев.
Правительство РФ ранее утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов. В документе 58 пунктов, включенных в четыре раздела.