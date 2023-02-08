Минобороны РФ огласило новые данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации

Еще 140 украинских солдат погибли в боях на Донецком направлении. В районах Угледара и Водяного на Южно-Донецком направлении огневому поражению подверглись подразделения 72-й, 1-й танковой и 35-й бригад ВСУ. Было уничтожено до 75 военнослужащих и три склада боеприпасов и горючего. В районе Красногоровки был ликвидирован штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.