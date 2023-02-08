Минобороны РФ огласило новые данные о потерях ВСУ в ходе спецоперации

Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и боевой технике сразу на нескольких направлениях. ВС РФ тем временем нанесли ракетный удар по заводу, производящему беспилотники для ВСУ.
Об уничтожении цеха в Харькове Минобороны РФ рассказало в среду, 8 февраля. Тем временем бои продолжились на Купянском направлении, где были поражены расположения и техника двух бригад ВСУ. Противник потерял свыше 35 солдат.
Еще более 130 военнослужащих ВСУ потеряли за день боев на Краснолиманском направлении, где российские военные нанесли ракетные и артиллерийские удары по скоплениям техники четырех бригад ВСУ. Также был ликвидирован склад боеприпасов.
Еще 140 украинских солдат погибли в боях на Донецком направлении. В районах Угледара и Водяного на Южно-Донецком направлении огневому поражению подверглись подразделения 72-й, 1-й танковой и 35-й бригад ВСУ. Было уничтожено до 75 военнослужащих и три склада боеприпасов и горючего. В районе Красногоровки был ликвидирован штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Российские средства ПВО тем временем перехватили 11 снарядов, выпущенных из реактивных систем HIMARS, а также уничтожили 10 беспилотников противника.