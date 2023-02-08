Инвестбанкир Коган посчитал маловероятным рост безработицы среди россиян в 2023 году

Российская экономика не будет страдать от нехватки рабочих мест, так о ситуации высказался инвестбанкир и профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в интервью РИАМО. По его мнению, скорее наблюдается обратная тенденция.
Специалист сказал, что в стране существует нехватка рабочей силы, что означает высокую занятость. По его мнению, российскую экономику ждет снижение ВВП, однако он не смог определиться с масштабом.
Инвестор дал два прогноза на текущий год. По его словам, страна столкнется с сокращением экспорта, тогда как импорт будет частично стабилизирован. Он в то же время ожидает сокращение положительного сальдо торгового баланса.