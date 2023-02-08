«Начинают прозревать». Дудчак объяснил, почему пленные солдаты ВСУ не спешат домой

Украинцы постепенно начинают прозревать, и именно с этим связаны их просьбы к российской стороне не возвращать пока их родных – военнослужащих ВСУ, попавших в плен – домой.
Такое мнение в беседе с информагентством «Журналистская правда» высказал политолог Александр Дудчак.
Ранее о том, что родные некоторых украинских военнопленных просят оставить их в плену и не возвращать обратно на Украину, на заседании Совета безопасности ООН рассказал первый заместитель постопреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.
По мнению Александра Дудчака, подобные обращения свидетельствуют о постепенном прозрении украинцев.
«Это один из очень мощных факторов, как бы там не было. Жаль только, что они начинают прозревать, когда попадают в плен. Это их великое счастье, что родные и близкие не погибли, но в любом случае, прозреть может только живой человек, мертвому уже все равно, – подчеркнул политолог. – Удивительный показатель. Не знаю, есть ли такие войны в истории, чтобы пленные не торопились вернуться домой».
Украинские же военные, по его словам, уже на собственной шкуре сполна испытали «заботу» своих командиров, бросивших их на передовую на убой ради непонятно чего.
Если бы у украинцев вообще была возможность выбирать и логически порассуждать, ради чего им приходится воевать, возможно никто из них вообще не оказался бы на передовой.
«Знаете, возможно с этой просьбы родственников не возвращать пленных домой и начнется прозрение на Украине, потому что, если бы перед ними открылась картина реального мира, никто бы воевать за киевский режим бы не стал. Военные действия быстро бы закончились и уровень жизни начал бы расти», – предположил Дудчак.
Но пока, добавил он, в бессмысленной бойне за интересы Запада Украина теряет саму ценную часть народа. И тот факт, что украинцы начали просить Россию не возвращать домой их пленных родственников является удивительным, но позитивным. Хорошо бы, чтобы такая практика пошире распространилась в украинских вооруженных силах, отметил в заключение политолог.