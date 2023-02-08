«Начинают прозревать». Дудчак объяснил, почему пленные солдаты ВСУ не спешат домой

Но пока, добавил он, в бессмысленной бойне за интересы Запада Украина теряет саму ценную часть народа. И тот факт, что украинцы начали просить Россию не возвращать домой их пленных родственников является удивительным, но позитивным. Хорошо бы, чтобы такая практика пошире распространилась в украинских вооруженных силах, отметил в заключение политолог.