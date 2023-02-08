Удар стихии украсил Новороссийск леденящей душу эстетикой

Улицы и набережные Новороссийска покрыты толстым слоем льда после урагана. Брызги воды, мороз и ураганный ветер превратили район в живописное место.
Коркой льда покрыты урны, фонари, скамейки и заборы у зданий. Местные жители поделились фотографиями со сказочными пейзажами в соцсетях.
«Царство Снежной Королевы на набережной Новороссийска!» — прокомментировал свои публикации пользователь Sega BlackSe.
Ураган по-прежнему бушует в Краснодарском крае. Основной удар стихии прошел по Геленджику, Новороссийску и Анапе. Десятки деревьев на побережье повалены под силой погоды. Не выдержали и крыши некоторых зданий. Местных жителей призвали не выходить на улицу без особой необходимости.
Циклон свирепствует в Новосибирске с 6 февраля. Скорость ветра в городе достигает 38 метров в секунду. Накануне ночью температура воздуха в регионе опустилась до −11 градусов по Цельсию.