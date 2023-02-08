Удар стихии украсил Новороссийск леденящей душу эстетикой

Ураган по-прежнему бушует в Краснодарском крае. Основной удар стихии прошел по Геленджику, Новороссийску и Анапе. Десятки деревьев на побережье повалены под силой погоды. Не выдержали и крыши некоторых зданий. Местных жителей призвали не выходить на улицу без особой необходимости.