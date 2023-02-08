Экономист Коган рассказал, почему «Газпромбанк» потерял иммунитет к санкциям США

Правительство Соединенных Штатов приняло решение о введении санкций в отношении «Газпромбанка» из-за изменившейся ситуации на рынке поставок газа, заявил профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.
Автор Telegram‑канала bitkogan в интервью РИАМО уточнил, что сейчас в экономике РФ многое нельзя предсказать. Однако девятый пакет антироссийских санкций вновь изменил диспозицию на рынке.
Из-за них были закрыты корреспондентские счета «Газпромбанка» в долларах. Хотя ранее считалось, что это финансовое учреждения имело иммунитет от рестрикций, так как через него шли международные сделки по голубому топливу.
Коган предположил, что Вашингтон быстро изменил свою позицию когда стало ясно, что острой необходимости в энергоресурсе нет, а стоимость на него упала.