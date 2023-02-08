Хотели поставить крест на ЧВК «Вагнер»: Пригожин заявил, что «музыканты» победили в битве с США возле Хшама пять лет назад

Предприниматель Евгений Пригожин поделился воспоминаниями о столкновении бойцов ЧВК «Вагнер» с подразделениями США и ИГ✱ (организация признана террористической и запрещена в РФ) возле сирийского населенного пункта Хшам.
Как отметили в редакции ИА Dixi News, столкновение произошло в ночь на 8 февраля 2018 года. В пятилетнюю годовщину боя Пригожин обратил внимание, что среди тех, кто штурмовал Conoco, не было ни одного сирийца. По его словам, тогда «музыканты» ценой больших потерь нанесли серьезный урон силам ИГ✱ и американцам, в результате чего продвинулись на 500 метров вглубь территории противника.
«При этом американская армия использовала все свои имеющиеся средства в ближневосточном регионе. Кто понес большие потери — коалиция американцев и ИГ или ЧВК "Вагнер"? Признаю, ЧВК "Вагнер". Кто победил в этой битве, американцы или ЧВК "Вагнер"? Конечно, ЧВК "Вагнер". В том бою под Хшамом американцы хотели поставить крест на ЧВК "Вагнер", но сделали нас только сильнее», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее стало известно о публикации книги покойного военкора Кирилла Романовского «Восемь лет с Вагнером». В ней приведены воспоминания бойцов, в том числе о том самом бое 2018 года в Сирии. Так, один из «вагнеровцев» рассказывал, что тогда их колонну неожиданно атаковали с воздуха.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация