Хотели поставить крест на ЧВК «Вагнер»: Пригожин заявил, что «музыканты» победили в битве с США возле Хшама пять лет назад

Как отметили в редакции ИА Dixi News, столкновение произошло в ночь на 8 февраля 2018 года. В пятилетнюю годовщину боя Пригожин обратил внимание, что среди тех, кто штурмовал Conoco, не было ни одного сирийца. По его словам, тогда «музыканты» ценой больших потерь нанесли серьезный урон силам ИГ✱ и американцам, в результате чего продвинулись на 500 метров вглубь территории противника.