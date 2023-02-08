Депутат Смолин назвал актуальной инициативу о запрете госслужащим отдыхать за рубежом

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Олег Смолин заявил, что идея российского предпринимателя Евгения Пригожина о введении на законодательном уровне запрета для чиновников отдыхать за границей во время проведения спецоперации крайне актуальна и необходима.
Он подчеркнул, что Госдума уже сделала первые шаги в данном направлении — нижняя палата российского парламента одобрила требования общества в «разумном варианте».
«Государственная дума приняла решение о том, что, если депутат выезжает за границу, но не по делу, а в отпуск, он должен уведомить руководство комитета. Ну, а председатель комитета, соответственно, Государственную думу», — уточнил парламентарий.
Смолин объяснил, что в таких вопросах полагаться только на «сухую букву закона» не стоит. В нынешней ситуации политики должны проявлять особую осторожность и дальновидность.
«Я думаю, что этого вполне достаточно, а дальше у депутатов, как и у прочих граждан, должны быть, извините меня, мозги. Если в период военных действий человек выезжает в Мексику или в Эмираты и пиарит свое путешествие на всю Россию, он, думаю я, подрывает не только свой личный авторитет, но и авторитет российской власти в целом», — прокомментировал депутат.
В конце, парламентарий заметил, что оценку любой деятельности депутатов должны давать избиратели, а в отношении высокопоставленных чиновников — правоохранительные органы.
Ранее коллега и однопартиец Смолина, коммунист Денис Парфенов предложил ограничить выезд за границу не только для депутатов Госдумы, но для всех высокопоставленных российских чиновников и политиков. По его мнению, именно их отъезд в нынешней ситуации больше всего угрожает национальной безопасности страны.