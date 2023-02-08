Депутат Смолин назвал актуальной инициативу о запрете госслужащим отдыхать за рубежом

Ранее коллега и однопартиец Смолина, коммунист Денис Парфенов предложил ограничить выезд за границу не только для депутатов Госдумы, но для всех высокопоставленных российских чиновников и политиков. По его мнению, именно их отъезд в нынешней ситуации больше всего угрожает национальной безопасности страны.