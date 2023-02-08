Власти Великобритании объявили о введении новых санкций против России

В черный список Лондона попали 15 физических и юридических лиц. В частности, ограничения затронули разработчика беспилотников ZALA Aero, завод «Универсалмаш», а также компании «Ростехкомплект», «Москомсвязь» и «Оборонлогистика». Под санкции попал и председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик.