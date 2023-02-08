Власти Великобритании объявили о введении новых санкций против России

Великобритания в свете украинского кризиса решила ввести новые санкции в отношении России. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел королевства.
В черный список Лондона попали 15 физических и юридических лиц. В частности, ограничения затронули разработчика беспилотников ZALA Aero, завод «Универсалмаш», а также компании «Ростехкомплект», «Москомсвязь» и «Оборонлогистика». Под санкции попал и председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик.
Ранее стало известно о прибытии президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. Он запланировал встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и королем Карлом III.