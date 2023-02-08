«Экомониторинг» измерит загрязнение воздуха в 12 промышленных городах России

Росгидромет начал передавать Российскому экологическому оператору данные о загрязнении воздуха в 12 промышленных городах страны.
«Экомониторинг» измерит загрязнение воздуха в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите в рамках федерального проекта «Чистый воздух», передает телеканал «360».
«С 2023 года созданное РЭО техническое решение позволяет апробировать получение данных от 48 автоматических станций по всем 12 городам проекта», — рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Автоматические станции, расположенные в городах проекта «Чистый воздух», являются частью государственной наблюдательной сети Росгидромета, собирающей информацию на территории РФ.