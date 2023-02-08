«Экомониторинг» измерит загрязнение воздуха в 12 промышленных городах России

«Экомониторинг» измерит загрязнение воздуха в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите в рамках федерального проекта «Чистый воздух», передает телеканал «360».