Исполнитель роли Джоффри в «Игре престолов» отправится на Украину

Ирландский актер Джек Глисон решил отправиться на Украину на несколько дней. Его визит уже анонсировали в украинской прессе.
Исполнитель роли Джоффри Баратеона в популярном сериале «Игра престолов» остается на Украине на три-четыре дня. Актер, со слов режиссера Катерины Чепуры, даст мастер-классы и пообщается с украинскими коллегами.
«Джек будет на Украине три-четыре дня и мне очень хочется расспросить, какими именно актерскими техниками он пользовался, как он работает», — написала Чепура в соцсетях.
Режиссер добавила, что помимо творческих встреч у Глисона запланированы контакты с украинскими военными. Также, по ее словам, артист привезет бойцам ВСУ пикап.
Глисон не первый западный артист, который едет на Украину. Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лив Шрайбер уже посещали страну. Некоторые считают, что артисты приезжают с целью заработать на украинском кризисе.
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