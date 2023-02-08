Психолог Сулим объяснила, чем опасен самостоятельный прием антидепрессантов

Самостоятельный прием антидепрессантов может привести к проблемам со здоровьем. Чем опасны подобные действия, рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.
По словам специалиста, назначать такие препараты должен только врач, ведь прием антидепрессантов необходимо контролировать во избежание превышения дозы. В ином случае последствия от таких лекарств могут настигнуть человека уже после их приема.
«У них есть даже отложенный негативный эффект, потому что человек заглушил эмоции, а проблему не решил, а когда он перестанет пить препарат — проблема никуда не делась», — приводит слова Софьи Сулим РИАМО.
Психолог также поделилась способами избавления от депрессивного состояния. Она посоветовала разобраться в причинах появления такого рода проблем.