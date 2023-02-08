Букингемский дворец анонсировал встречу британского короля Карла III с Зеленским

Король Великобритании Карл III проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.
Зеленский в среду совершает первый визит в Соединенное Королевство с начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Его самолет уже приземлился в аэропорту Лондона.
Ранее стало известно о планах Зеленского встретиться с британским премьер-министром Риши Сунаком. Последний охарактеризовал визит иностранного лидера как «доказательство дружбы» между Лондоном и Киевом. По информации телеканала Sky News, Зеленский также пообщается с украинскими военными.