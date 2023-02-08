Депутат Шипулин отказался комментировать идею о запрете зарубежного отдыха для чиновников

Чемпион мира по биатлону, депутат Государственной думы от «Единой России» Антон Шипулин не стал комментировать предложение основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина законодательно запретить госслужащим и парламентариям выезжать за границу на отдых во время специальной военной операции.
«Извините, я не даю комментариев пока», — сказал он корреспонденту «Политики Сегодня»
Напомним, ранее Пригожин выступил с идеей принять закон о запрете для депутатов и чиновников отдыхать за пределами РФ на время СВО. Кроме того, бизнесмен отметил, что считает необходимым установить ответственность для народных избранников за аморальное поведение и злоупотребление предметами роскоши.
«Многие чиновники и депутаты совершенно спокойно уезжают отдыхать за границу на курорты, как будто ничего не происходит, часть из них открыто находится на территории недружественных стран», – подчеркнул Пригожин.
Предложение вызвало широкий общественный резонанс. Да и сами парламентарии в массе своей оказались согласны с тем, что на время спецоперации ездить за рубеж на отдых не стоит.
В частности, заместитель председателя думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный высказал мнение, что государственным служащим – депутатам, чиновникам, работникам правоохранительных органов — следует отказаться от зарубежных поездок. Хотя бы из соображений собственной безопасности.
Ведь, по его словам, и Украина, и страны Запада, где человеческая жизнь не ценится, способны на любые провокации по отношению к России и к ее гражданам. Депутат подчеркнул, что предложение Евгения Пригожина обусловлено необходимостью укреплять национальную безопасность страны.
«Этот вопрос требует тщательной проработки, но само идейное решение мне понятно. Оно мне симпатично», — добавил Анатолий Выборный.
Также свое мнение по данному поводу высказали и многие другие народные избранники, часть из которых считает, что отказ от зарубежного отдыха относится к вопросам морали и гражданской сознательности. По их словам, в отдельном законодательном акте просто нет необходимости.