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Турецкий Искендерун затопило после мощнейшего землетрясения

Общество
Турецкий Искендерун затопило после мощнейшего землетрясения

После сильнейшего землетрясения уровень моря поднялся в турецком Искендеруне. Дороги затоплены в прибрежной зоне.

Сильный потом затруднил автомобильное движение в регионе. Известно, что до домов вода добраться не успела, сейчас затоплены только дороги. Полиция перенаправляет движение по альтернативным маршрутам.

Искендерун является одним из курортных городов республики. Он принимает нефтеналивные танкеры, сухогрузы и контейнеровозы.

Масштабные разрушения в Турции произошли из-за сильнейшего землетрясения. Оно унесло много жизней. Среди погибших есть и россияне. Но также известно о семье граждан РФ, которую еще можно спасти из-под завалов, сообщает телеканал «360».

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Трансляция медиагруппы "Патриот"