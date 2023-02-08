Турецкий Искендерун затопило после мощнейшего землетрясения

После сильнейшего землетрясения уровень моря поднялся в турецком Искендеруне. Дороги затоплены в прибрежной зоне.
Сильный потом затруднил автомобильное движение в регионе. Известно, что до домов вода добраться не успела, сейчас затоплены только дороги. Полиция перенаправляет движение по альтернативным маршрутам.
Искендерун является одним из курортных городов республики. Он принимает нефтеналивные танкеры, сухогрузы и контейнеровозы.
Масштабные разрушения в Турции произошли из-за сильнейшего землетрясения. Оно унесло много жизней. Среди погибших есть и россияне. Но также известно о семье граждан РФ, которую еще можно спасти из-под завалов, сообщает телеканал «360».