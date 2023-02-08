«Лишь бы тяп-ляп»: петербуржцы возмущены качеством уборки снега

Жители Петербурга продолжают жаловаться на коммунальщиков, которые безответственно подходят к работе. Горожан возмущают сваленный на тротуары снег, наледь на крышах и работа спецтехники в поздние часы.
Декабрь и январь «радовали» петербуржцев снежной погодой, но коммунальщики никак не могли справиться с последствиями непогоды. При этом градоначальник Александр Беглов еще осенью давал жителям громкие обещания, что Петербург готов к зимнему сезону. Наступил февраль, а проблемы до сих пор есть.
В социальных сетях оставлены сотни гневных публикаций о качестве уборки снега. В частности, жители Красногвардейского района сообщили, что снегоуборочная техника не может проехать по занесенным дорогам.
«Поскребли сверху и засыпали, молодцы. После того как засыпали через час, два надо прийти и доделать убрать весь лед. Лишь бы тяп-ляп»;
«Техника действительно застаивается и в последние недели ее не видно»;
«А дворовые территории, когда начнут убирать от выпавшего ночью снега?» — жалуются петербуржцы.
Однако на этом претензии горожан не заканчиваются. Особую опасность, как считают жители, представляет падение ледяных глыб с крыш, пишут «Народные Новости». Один из недавних инцидентов мог закончиться летальным исходом. Женщина прогуливалась по Васильевскому острову, когда кусок льда со снегом упал ей на голову. Ее спасла теплая шерстяная шапка, которая взяла половину удара на себя.
Администрация Петербурга во главе с Бегловым продолжает игнорировать просьбы горожан решить проблемы. Халатное отношение к работе шокирует петербуржцев.