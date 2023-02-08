«Лишь бы тяп-ляп»: петербуржцы возмущены качеством уборки снега

Однако на этом претензии горожан не заканчиваются. Особую опасность, как считают жители, представляет падение ледяных глыб с крыш, пишут «Народные Новости». Один из недавних инцидентов мог закончиться летальным исходом. Женщина прогуливалась по Васильевскому острову, когда кусок льда со снегом упал ей на голову. Ее спасла теплая шерстяная шапка, которая взяла половину удара на себя.