Сенатор Косачев поставил выступления Байдена в один ряд с обращениями Брежнева

Ранее член Совфеда Алексей Пушков отметил изменение отношения Белого дома к участию в конфликте на Украине. По его словам, из-за этого страна может столкнуться с «разрывом между интересами правящей верхушки и нации». В Telegram-канале сенатора появилось соответствующее сообщение.