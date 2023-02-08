Сенатор Косачев поставил выступления Байдена в один ряд с обращениями Брежнева

Обращения президента США Джо Байдена имеют много общего с выступлениями лидера СССР Леонида Брежнева. Так считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Он обратил внимание, что в официальном Вашингтоне идет процесс «советизации». На этом фоне сенатор приравнял американские положения про защиту демократий и советские тезисы о «мировом империализме».
«Выступления все больше напоминают доклады позднего Брежнева на съездах КПСС», — пришел к выводу Косачев в личном Telegram-канале.
Ранее член Совфеда Алексей Пушков отметил изменение отношения Белого дома к участию в конфликте на Украине. По его словам, из-за этого страна может столкнуться с «разрывом между интересами правящей верхушки и нации». В Telegram-канале сенатора появилось соответствующее сообщение.