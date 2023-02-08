Топорнин объяснил, в чем заключается главная тайна встречи Байдена, Дуды и Зеленского

Возможная встреча в Варшаве президентов США, Польши и Украины Джо Байдена, Анджея Дуды и Владимира Зеленского – это не начало анекдота про «американца, поляка и украинца», а реальность. И обсуждаться там, скорее всего, будут финансовые вопросы.
Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитЭксперт» высказал глава Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
Как сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna, американский лидер ведет подготовку к предстоящей трехсторонней встрече с польским и украинским коллегами, которая может пройти в Варшаве или Жешуве.
При этом сам Джо Байден, выражая готовность в будущем нанести визит в столицу Польши, не может пока сказать, когда именно это произойдет.
Комментируя возможную встречу американца, поляка и украинца, и цель таких трехсторонних переговоров, Николай Топорнин сделал несколько предположений:
«Во-первых, это финансовые вопросы – Украине всегда нужны деньги, а также инициативы, связанные с поставками вооружений, обучением украинских военных управлению ракетными системами и бронетанковыми машинами», – отметил эксперт.
Украинские СМИ, напомнил политолог, в последнее время много пишут о том, что Москва готовит в рамках спецоперации масштабное наступление, которое якобы начнется уже через две-три недели.
Кроме того, Киев верит в притягательную силу символизма и поэтому в преддверии годовщины начала СВО пытается обеспечить себя не только дополнительными оборонными ресурсами, но и разведданными, которые Вашингтон получает через свои космические спутники.
«Не исключено, что такой информацией обладает разведка США. Космическая служба, конечно, видит, что происходит на поле боя, какие резервы кто куда перебрасывает. Может быть, американцы и заметили какую-то концентрацию войск на определенном направлении, считают это опасным и хотят подсказать Украине, что в этих условиях делать», – рассуждает Топорнин.
Именно Вашингтон и Варшава, будучи членами военного блока НАТО, являются для Киева главными консультантами по вопросам противостояния с Москвой. К тому же большая часть западной военной помощи в виде оружия, боеприпасов и боевой техники попадает на Украину транзитом через территорию Польши.
По этому же маршруту в Киев прибывают и государственнные лидеры и высокопоставленные политики из поддерживающих Украину стран. Хотя 80-летний президент США пока на такой вояж не решается.
Возможно, и это повлияло на решение провести трехстороннюю встречу на высшем уровне в Варшаве, а не в Киеве.
«Американцы — главный соратник Киева, его основной контрагент. Недавно США утвердили новую помощь Украине на 2,2 миллиарда долларов. Соединенные Штаты богаче Евросоюза, у них и армия мощнее, есть деньги и вооружения. Байден постоянно говорит, что будет поддерживать Украину до конца. Союзнику всегда есть, о чем с ней поговорить», – добавил политолог.
В заключение Николай Топорнин иронично отметил, что, если трехсторонняя встреча состоится, возможно, на фоне воинственной риторики ястребов найдется место и «арии голубя», которую исполнит украинский президент, бывший актер-комик Владимир Зеленский.
Во всяком случае, польские журналисты допускают, что Зеленский планирует обсудить в Варшаве свой «десятиступенчатый мирный план», а также просить соратников о проведении международной конференции, посвященной украинской теме.
Но пока, Киев призвал Евросоюз к 24 февраля ввести против РФ десятый – юбилейный – пакет санкций, который, по убеждению Топорнина, ничем Москве не грозит и будет иметь исключительно символический характер.