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Украинский военнопленный рассказал, как ему вручили повестку в маршрутке и отправили на передовую

Армия
Украинский военнопленный рассказал, как ему вручили повестку в маршрутке и отправили на передовую

Минобороны РФ обнародовало видео, на котором украинский военнопленный по имени Николай рассказывает, как попал на фронт.

По его словам, он получил повестку, когда ехал в автобусе на работу. Несмотря на проблемы со здоровьем, его все же зачислили в ряды ВСУ.

«Меня заставили идти воевать. Меня мобилизовали - я ехал на работу, остановили маршрутку, вручили повестку... Меня загрузили в машину и привезли на фронт воевать», — заявил военнопленный.

На медкомиссии он сообщил, что имеет проблемы с сердцем и желудком, но в военкомате сказали, что это не проблема и отправили его на фронт.

Попав на передовую, Николай принял решение сдаться российским военным и поэтому остался жив. Он призывает всех военнослужащих ВСУ последовать его примеру.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"