Кировский округ Ставропольского края помогает участвующим в СВО землякам

Власти Кировского округа Ставрополья совместно с жителями принимают энергичное участие в сборе и отправке гумпомощи военнослужащим РФ, которые выполняют воинский долг в зоне проведения спецоперации.
Как пишет ИА «Экспресс-Новости», по поручению руководителя Ставропольского края Владимира Владимирова, в непрерывном режиме производится мониторинг нужд бойцов, для них покупают требуемое оснащение. Например, не так давно на деньги жителей округа были приобретены рации, отметил глава Кировского округа Николай Новопашин.
По словам Новопашина, в общей сложности Кировский округ направил уже свыше 30 тонн нужных на передовой вещей. Это продуктовые наборы, теплая одежда, обувь, газовые горелки, дизельные генераторы, рации, беспилотники, печки-буржуйки и т. п. Военным передают посылки и письма от близких.
Работа по поддержке российских солдат и их семей не останавливается. Совместными усилиями фронта и тыла мы приближаем нашу победу над врагом, подчеркнул чиновник.