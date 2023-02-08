Кировский округ Ставропольского края помогает участвующим в СВО землякам

Как пишет ИА «Экспресс-Новости», по поручению руководителя Ставропольского края Владимира Владимирова, в непрерывном режиме производится мониторинг нужд бойцов, для них покупают требуемое оснащение. Например, не так давно на деньги жителей округа были приобретены рации, отметил глава Кировского округа Николай Новопашин.