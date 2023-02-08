Российские бренды алкоголя станут заменой импортным виски и джину

Российские производители алкогольной продукции решили найти замену для виски и джина иностранного производства, пишет «Коммерсантъ». Это ускоряет процесс импортозамещения в условиях международных антироссийских санкций.
Ряд отечественных предприятий принял решение расширить производственную линейку, чтобы компенсировать снижение импорта крепкого алкоголя. Сообщается, что на внутреннем рынке РФ появились 36 новых местных брендов виски, 20 местных марок джина и 13 брендов ликеров.
Другая ситуация сложилась в винном сегменте. Россия в 2022 году увеличила импорт вина из зарубежных стран на 10% в сравнении с 2021 годом. Этому не помешали введенные против Москвы санкции.