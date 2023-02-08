Опасения кризиса подтолкнули центробанки к масштабным закупкам золота

Тенденция начала усиливаться после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. За счет золота регуляторы стремятся максимально отвязаться от конкретных валют и облигаций, а также не зависеть от их эмитентов. Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова указала, что международные отношения на данном этапе имеют наибольшую неопределенность за последние десятилетия. Привязанность к какому-либо государству слишком рискованна.