Золото в прошлом году стало пользоваться повышенным спросом у центробанков. Это связано с тем, что правительства по всему миру ожидают серьезных экономических потрясений, пишет РИА Новости.
Так, финансовые регуляторы — прежде всего из России, Китая, Турции, Индии — скупили 1136 тонн драгоценного металла на 70 млрд долларов, что оказалось рекордом с 1967 года. При этом общий годовой спрос государственных и розничных инвесторов увеличился на 18%, до 4741 тонны.
Тенденция начала усиливаться после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. За счет золота регуляторы стремятся максимально отвязаться от конкретных валют и облигаций, а также не зависеть от их эмитентов. Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова указала, что международные отношения на данном этапе имеют наибольшую неопределенность за последние десятилетия. Привязанность к какому-либо государству слишком рискованна.
Специалист департамента стратегических исследований Total Research подтвердил, что Николай Вавилов, что власти многих стран ожидают серьезных проблем в текущей экономической модели.