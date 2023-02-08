Казахстан ужесточил оформление документов на постоянное проживание для иностранцев

Для оформления разрешения на постоянное проживание в Казахстане иностранцам придется предъявлять загранпаспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на момент подачи заявления. Также потребуется присутствие собственника жилья или лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.