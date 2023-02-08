Казахстан ужесточил оформление документов на постоянное проживание для иностранцев

Власти Казахстана обновили правила оформления документов, разрешающих иностранцам постоянное проживание в стране, сообщили в пресс-службе МВД.
Теперь для выдачи разрешения необходимо подтверждение адреса проживания. Граждане стран, с которыми Казахстан имеет миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, временно пребывать и передвигаться по стране по внутренним документам, говорится в сообщении.
Для оформления разрешения на постоянное проживание в Казахстане иностранцам придется предъявлять загранпаспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на момент подачи заявления. Также потребуется присутствие собственника жилья или лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.
Ранее в Казахстане начали действовать новые правила пребывания иностранцев в Казахстане, отменившие так называемый визаран, передает телеканал «360».