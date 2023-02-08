Издание Focus указало на грандиозный провал санкций против экономики России

Западные страны выбрали своей стратегией сдерживание России и давление на ее экономику. Однако у них не получилось реализовать задуманное. Страна успешно обходит ограничения, сообщает Focus в своем материале.
Степень реального ущерба, который нанесли санкции, оказалась значительно меньше, чем полагали прогнозисты. Основной причиной провала считают то, что российские поставщики находят все новые способы продажи нефти на экспорт.
Другим фактором успеха России стало то, что государство воспользовалось соседством с Китаем и пополнило внутренний рынок товарами, которые поставляет Поднебесная.