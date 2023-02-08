Танковое харакири. Кедми объяснил, к чему приведет решение ФРГ поставить танки Украине

В тот же день глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что военнослужащие уже начали обучаться управлению «Леопардами» в одной из европейских стран, не уточнив, правда, где конкретно. Писториус в свою очередь рассказал, что накануне «встретил и попрощался» с украинскими солдатами, которые сейчас «направляются в Германию», чтобы пройти учебный курс.