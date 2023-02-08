Танковое харакири. Кедми объяснил, к чему приведет решение ФРГ поставить танки Украине

Украина получит от Германии до 178 устаревших танков Leopard 1A5. Поставку боевых машин Киеву немецкое правительство одобрило еще на прошлой неделе, однако формальности были окончательно завершены во вторник, 7 февраля. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны ФРГ.
В Берлине допустили, что в конечном итоге танков может быть и меньше: военная техника много лет хранилась на складах и нуждается в ремонте, поэтому часть машин придется разбирать на запчасти. Предполагается, что первая партия «Леопардов» поступит на Украину летом, а остальное — уже в следующем году.
«[Заявленное — прим. ред.] количество есть, но они должны быть отремонтированы для боевых действий, переоснащены, поэтому мы точно не знаем, сколько [именно из 178 танков будет передано Украине]», — подтвердил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
Как уточнили в Минобороны Германии, финансирование, ремонт Leopard 1A5 и обучение ВСУ использованию танков будет проходить в координации с европейскими партнерами Берлина. Подготовкой 90 боевых машин, хранящихся сейчас в ФРГ, займется немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, еще 88 возьмет на себя концерн Rheinmetall. Именно с этими организациями, как пишет Spiegel, правительство и вело переговоры.
Как утверждают источники журнала, по итогам дискуссии Rheinmetall согласился выкупить военную технику с итальянских складов и начать ее восстановление. При этом оплачивать ремонт планируется за счет бюджетных средств. По оценке газеты Suddeutsche Zeitung, работы обойдутся в 100 миллионов евро.
Впрочем, отвечать за оснащение Украины будет не одна Германия. Министр обороны ФРГ Борис Писториус, накануне посетивший Киев, заявил, что ВСУ получат свыше 100 танков более старого типа Leopard 1A5 от группы из нескольких европейских государств, среди которых — Дания и Нидерланды.
Коалиция договорилась к лету поставить в зону боевых действий дополнительные 20-25 «Леопардов», а к концу года — до 80 боевых машин. К 2024-му планируется отправить более 100 единиц военной техники, добавил Писториус. Кроме того, страны ЕС собираются передать украинским военным комплекты запасных частей и боеприпасы.
Проблемные танки
Несмотря на заверения немецких властей, Leopard 1 могут обернуться для Украины серьезными проблемами, ведь это одна из первых послевоенных боевых машин Германии, производившаяся с 1965 года. В большинстве стран, куда поставлялись эти танки, данную модель уже вывели из активной эксплуатации. Бундесвер снял ее с вооружения в 2003-м и заменил на более современную — Leopard 2.
Как подчеркивает Suddeutsche Zeitung, помимо необходимости отремонтировать устаревшие машины, у ВСУ, вероятно, возникнут сложности с обеспечением Leopard 1 боеприпасами: сейчас снаряды для этой техники не выпускаются, более того, калибр ее орудий не совпадает с калибром орудия новых «Леопардов».
Вместе с тем, 25 января Берлин после долгих колебаний анонсировал поставку на Украину 14 танков Leopard 2 и одобрил их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО — Канады, Португалии, Польши, Испании, Нидерландов, Норвегии и других. Писториус 7 февраля подтвердил, что они будут доставлены Киеву в конце марта текущего года.
В тот же день глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что военнослужащие уже начали обучаться управлению «Леопардами» в одной из европейских стран, не уточнив, правда, где конкретно. Писториус в свою очередь рассказал, что накануне «встретил и попрощался» с украинскими солдатами, которые сейчас «направляются в Германию», чтобы пройти учебный курс.
«Это будет, конечно, неполный курс обучения, каким его проходят наши солдаты. Но по-другому не получится. Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки. Это будет происходить в Мюнстере, так же как и в случае с обучением на БМП Marder. И оно начнется очень скоро», — заверил министр.
Но в Киеве все равно остались недовольны. Замминистра иностранных дел Андрей Мельник с укором отметил, что 14 немецких танков Украине будет недостаточно, учитывая тот факт, что промышленность ФРГ могла бы обеспечить передачу гораздо большего количества боевых машин.
Теперь же, когда правительство Германии официально согласилось передать ВСУ до 178 Leopard 1A5, Берлин стал полноценным участником конфликта, указал председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч. По его мнению, власти страны затеяли опасную «игру ва-банк», поскольку «танковое харакири» выходит на новый уровень.
Опасения высказывают и американские СМИ — газета The New York Times предупреждает, что решение западных стран передать Киеву современные танки грозит эскалацией боевых действий до масштабов Второй мировой войны. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заверил, что у Москвы есть «чем ответить», и лишь применением бронетехники «дело не закончится».
США додавили Германию
Неожиданная смена позиции немецкого руководства, долгое время сопротивлявшегося отправлять на Украину тяжелую военную технику, говорит о слабости Германии и о том, что она потеряла способность противостоять давлению США, которые успешно продавили решение по «Леопардам», подчеркнул в беседе с «Политикой Сегодня» известный политолог и бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«В интересах США разрушить танковую промышленность Европы и переориентировать поставки танков Европе на американскую военную промышленность», — констатировал эксперт.
Что до самих танков Leopard 1A5, то никакой угрозы для российской армии в ходе СВО они не несут: машины этой модели старые и довольно примитивные, а снаряды для их 105-мм орудий давно сняли с производства, объяснил собеседник издания. Также стоит учитывать, что в зону боевых действий они прибудут по частям с разницей в несколько месяцев.
«Большого значения на поле боя они не имеют и не в состоянии противостоять современным российским танкам и противотанковым средствам ВС РФ. Первые два батальона могут прибыть к лету, а остальные к концу года. Это не может повлиять на результаты боев на Украине. Тем более, что нет времени для серьезной подготовки экипажей и технического обслуживания и достаточного запаса запчастей», — резюмировал Кедми.
Ранее «ПС» писала о том, как США обманули Германию после заключения танковой сделки: канцлер Олаф Шольц согласился отправить Украине немецкие Leopard 2 и одобрить их реэкспорт в обмен на обещание Пентагона передать Киеву американские M1 Abrams. Однако выяснилось, что Америка не успеет сделать это к весне, а сами танки прибудут без секретной брони. Подробнее — в нашей статье.