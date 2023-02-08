Глава Арканзаса Сандерс заявила о расколе в США на «нормальных и безумцев»

Линия раскола в Соединенных Штатах пролегает между нормальными гражданами и безумцами из левых кругов Демократической партии, в которой состоит президент Джо Байден. Об этом говорится в заявлении губернатора Арканзаса Сары Сандерс.
Она также осудила главу Белого дома за слабость, которая подвергает риску весь мир «от Афганистана до Украины и от Северной Кореи до Ирана».
«Пришло время перемен... Пришло время новому поколению вести за собой. Это наш момент. Это наша благоприятная возможность», — подчеркнула Сандерс.
Американский конгрессмен Мэтт Гетц ранее раскритиковал попытки Байдена возложить ответственность за проблемы американцев на президента России Владимира Путина. Как отметил парламентарий, вина лежит именно на лидере США.