Байден подвергся критике в конгрессе из-за обвинений в сторону Путина

Обвинения президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина вызвали возмущение в конгрессе. Об этом законодатель-республиканец Мэтт Гетц написал в Twitter.
Так, американский лидер во время ежегодного обращения к парламенту попытался объяснить рекордную инфляцию в стране политикой Москвы.
«Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом «налог Путина». Это твоя вина, Джо», — отметил Гетц.
Соединенные Штаты после обострения ситуации на Украине стали вводить санкции против России. После этого американская страна столкнулась с резким подорожанием топлива и продуктов питания.