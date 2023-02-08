Геолог Самородский сообщил о геологическом сдвиге в Японии в результате землетрясения

Геологический сдвиг в Турции в результате мощнейшего землетрясения не является уникальным событием, подобная ситуация произошла и в Японии,.
Государство в Восточной Азии также претерпело смещение после стихийного бедствия в 2022 году, сообщил кандидат геолого-минералогических наук Павел Самородский.
После мощнейших толчков в Турции произошел геологический сдвиг Аравийской плиты. Республика сместилась примерно на 3 метра к юго-западу и северо-востоку относительно Анатолийской плиты, сообщил геолог.