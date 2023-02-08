Два вида продуктов переработки российской нефти будут продаваться в ЕС без потолка цен

Европейские чиновники решили ослабить механизм лимитирования цен в отношении российских нефтепродуктов. Это коснется товаров двух типов, соответствующие пояснения ранее дали в Еврокомиссии, сообщается на сайте организации.
Первая категория нефтепродуктов, которую коснутся послабления, это продукты, получающиеся в результате смешения российской нефти с другими компонентами для создания топлива или другой цели. Вторая — продукты, полученные в результате глубокой переработки в третьей стране.
Указанная поправка к санкциям де-факто легализует схемы обхода, которые ранее продолжительное время использовали российские поставщики.