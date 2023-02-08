Захарова увидела в действиях Борреля «дипломатию преследования»

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель проводит «дипломатию преследования». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат в эфире Радио Sputnik обратила внимание, что Боррель часто комментирует мероприятия с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Плюс ко всему европейский политик постоянно следует по пятам главы российского МИД. Складывается впечатление, что Евросоюз опасается выхода стран, в частности Африки, из-под контроля Брюсселя.
«Вот это, мне кажется, уже дипломатия преследования», — подчеркнула Захарова.
Сергей Лавров ранее заявил, что Жозеп Боррель не умеет скрывать свою расистскую сущность.