С Новым Годом!

Захарова увидела в действиях Борреля «дипломатию преследования»

Политика
Захарова увидела в действиях Борреля «дипломатию преследования»

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель проводит «дипломатию преследования». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат в эфире Радио Sputnik обратила внимание, что Боррель часто комментирует мероприятия с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Плюс ко всему европейский политик постоянно следует по пятам главы российского МИД. Складывается впечатление, что Евросоюз опасается выхода стран, в частности Африки, из-под контроля Брюсселя.

«Вот это, мне кажется, уже дипломатия преследования», — подчеркнула Захарова.

Сергей Лавров ранее заявил, что Жозеп Боррель не умеет скрывать свою расистскую сущность.

#захарова #боррель #лавров #евросоюз #африка

Трансляция медиагруппы "Патриот"