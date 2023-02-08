«Все будет совсем по-другому». Соловьев намекнул, какое будущее ждет ФРГ за помощь Украине

Немецкие политики, позволяющие себе шутки на тему поставок оружия Украине, похоже, не понимают, как ситуация может обернуться для их странs. Если бы они это понимали, они, возможно, не шутили бы, а напряглись, ведь в конце концов Германии может придется объясняться с ракетами «Кинжал».
Об этом в эфире вечернего политического ток-шоу заявил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, по словам которого европейские политики, и особенно немецкие, очень слабо представляют, во что они ввязались на Украине.
Так министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно заявила в шутку, что хотела прийти на карнавал в костюме леопарда, сделав таким образом намек на обещанные недавно поставки Киеву танков Leopard 2.
Как заявил, комментируя скандальные слова Бербок, Владимир Соловьев, главе МИД ФРГ и ее коллегам гораздо больше пошла бы нацистская форма.
Но все шутки на тему танков со стороны политиков Германии прекратятся, когда страна на себе испытает, что значит столкнуться с реальной угрозой.
«Хихикай – а когда начнется бомбардировка немецких городов, ты что своему народу скажешь? Что ты все прохихикала? А ты считаешь, что не начнется? Что ты можешь посылать на наши границы и на наши территории немецкие танки с крестами? – обратился Соловьев с вопросами к Бербок. – Путин четко и ясно сказал: "Мы ответим не только бронетехникой". Или вы считаете, что не участвуете в конфликте? Какая нам разница, что вы считаете? Это вас должно волновать, что мы считаем. Попробуйте падающим на вас "Кинжалам" сказать, что они неправильно посчитали. Все будет совсем по-другому».
И Анналене Бербок, и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, и всем другим сторонникам оказания военной помощи Украине в Германии следовало бы напрячься и подумать о риске реального противостояния с Россией, подчеркивает журналист.
Русский народ, напомнил Соловьев, привык всегда бороться до полной победы и гораздо легче переносит существование в условиях конфликта со всеми сопутствующими трудностями, чем изнеженные комфортом европейцы.
При этом телеведущий добавил, что в Германии, помимо помогающих Украине властей живут и настоящие немцы – это те, кто активно выступает против политики Шольца, против поставок немецких танков Киеву.
«Когда идут сибирские дивизии, это говорит о многом тем, кто знает историю. Русский человек относится к войне по-другому, не так, как европеец. Он ее обживает, привыкает и начинает на войне жить до победы. Так что, немчура, ты бы напряглась, пока не поздно. Не великий немецкий народ, который выходит и протестует, а политическая немчура, недобитки разные», – заявил ведущий передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Напомним, ранее в чешском издании Lidovky высказали мнение, что странам Запада которым непросто далось принятие принципиального решения о предоставлении Украине тяжелой бронетехники, придется еще потрудится, чтобы доставить обещанные танки в зону боевых действий. Ведь российские войска приложат усилия, чтобы уничтожить эту западную технику, предупреждают чешские журналисты.