«Все будет совсем по-другому». Соловьев намекнул, какое будущее ждет ФРГ за помощь Украине

Немецкие политики, позволяющие себе шутки на тему поставок оружия Украине, похоже, не понимают, как ситуация может обернуться для их странs. Если бы они это понимали, они, возможно, не шутили бы, а напряглись, ведь в конце концов Германии может придется объясняться с ракетами «Кинжал».