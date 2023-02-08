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Пентагон: минобороны КНР отказалось обсуждать с США инцидент с китайским зондом

Армия
Пентагон: минобороны КНР отказалось обсуждать с США инцидент с китайским зондом

Министр обороны США Ллойд Остин попытался обсудить с властями КНР инцидент с китайским метеорологическим зондом, сбитым в Южной Каролине. Минобороны Китая проигнорировало запрос.

Представитель Пентагона сообщил, что еще в субботу, 4 февраля, сразу после того, как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая.

«К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР», — утверждают в Пентагоне.

Однако в ведомстве выразили надежду на поддержание коммуникации между Вашингтоном и Пекином.

Напомним, китайский аэростат заметили над США в конце января. Пекин заявил, что зонд выполнял миссию по наблюдению за погодой, но из-за сильного ветра сбился с курса. Разведка США заподозрила зонд в шпионаже, и 4 февраля военные сбили его.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"