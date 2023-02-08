Пентагон: минобороны КНР отказалось обсуждать с США инцидент с китайским зондом

Напомним, китайский аэростат заметили над США в конце января. Пекин заявил, что зонд выполнял миссию по наблюдению за погодой, но из-за сильного ветра сбился с курса. Разведка США заподозрила зонд в шпионаже, и 4 февраля военные сбили его.