Медведчук ответил на вопрос о последствиях членства Украины в Евросоюзе

Председатель политсовета запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы — За жизнь» ответил на вопрос о последствиях членства государства в Евросоюзе. Медведчук напомнил, что Брюссель не может справиться даже с теми государствами, которые уже являются частью коалиции.