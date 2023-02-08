Медведчук ответил на вопрос о последствиях членства Украины в Евросоюзе

Европа погрузилась бы в хаос в случае присоединения к коалиции Украины. Так считает политик Виктор Медведчук.
Председатель политсовета запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы — За жизнь» ответил на вопрос о последствиях членства государства в Евросоюзе. Медведчук напомнил, что Брюссель не может справиться даже с теми государствами, которые уже являются частью коалиции.
«Брать на баланс такую большую и неустроенную страну, как Украина, ЕС не хотел. И проблема не в том, что Украина нищая страна, она-то, как раз не обделена ни природными ресурсами, ни трудолюбивым народом. Проблема в том, что Евросоюз не мог справиться с управлением стран, которые уже в него вошли. Присоединение еще одной большой страны добавило бы хаоса, которого и так в избытке», — говорится в комментарии Медведчука для РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обозначил подконтрольную ему страну как «часть ЕС», чем вызвал критику в Сети. Юзеры усомнились в адекватности главы государства после этих слов.