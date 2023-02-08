МИД раскрыл количество отказавшихся от российского гражданства за 2022 год

В ведомстве сравнили нынешнюю ситуацию с предыдущими показателями. Если в 2019 году от гражданства РФ отказались 4356 раз, то спустя три года — 4306 раз. Внутри России на соответствующий шаг и вовсе пошли всего 40 человек, пишет РБК со ссылкой на департамент информации и печати МИД России.