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МИД раскрыл количество отказавшихся от российского гражданства за 2022 год

Общество
МИД раскрыл количество отказавшихся от российского гражданства за 2022 год

Министерство иностранных дел РФ привело статистику по количеству отказов от российского гражданства в 2022 году.

В ведомстве сравнили нынешнюю ситуацию с предыдущими показателями. Если в 2019 году от гражданства РФ отказались 4356 раз, то спустя три года — 4306 раз. Внутри России на соответствующий шаг и вовсе пошли всего 40 человек, пишет РБК со ссылкой на департамент информации и печати МИД России.

Ранее стало известно, что вместе с группой российских спасателей в эпицентр землетрясения в Турции выдвинулись дипломаты, чтобы помочь им в вопросах логистики и перевода. Поисково-спасательной операцией руководят местные службы, передает телеканал «360».

#мид рф #Российское гражданство #статистика

Трансляция медиагруппы "Патриот"