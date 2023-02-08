В СНБО Украины призвали к ракетным ударам по России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал к уничтожению объектов в России, представляющих угрозу для безопасности киевского режима.
Соответствующее заявление Данилов сделал во время интервью агентству Reuters. До этого политик сообщил, что у ВСУ якобы есть собственное, а не западное оружие, при помощи которого Украина в силах нанести удары по целям на территории России.
«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», — подчеркнул Данилов, добавив, что таковые «допустим, есть в России».
При этом за день до выступления Данилова противоположное заявление сделал глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Тот утверждал, что украинская армия не атакует российские территории, а западное оружие использует только для самообороны.