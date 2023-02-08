Открытое столкновение между ЧВК «Вагнер» и силами США состоялось в Сирии пять лет назад

Пять лет назад состоялось самое масштабное открытое столкновение между силами России и США под Хшамом в Сирии. Американская авиация напала на позиции ЧВК «Вагнер».
Осенью 2017 года «музыканты» освободили административный центр провинции Дейр эз-Зор. В 2018 году террористы «Исламского государства»✱ (организация, запрещенная в РФ) неожиданно покинули завод Хайян. На их место оперативно прибыли подразделения США.
В это же время официальный Дамаск запланировал штурм завода Коноко с помощью двух отрядов ЧВК «Вагнер». Операция пошла не по плану и превратилась в масштабную битву российских и американских сил. США стали наносить удары по бойцам 5-го штурмового отряда.
«Слышим: летит самолет. Мы думаем: "Это точно наши". И в этот момент от самолета пришло нам два прилета — в голову и хвост колонны. Первую машину прошило насквозь, а сзади уже успели сообразить, что происходит, и с техники спрыгнули в укрытие», — цитирует военкор Кирилл Романовский одного из бойцов в своей книге «Восемь лет с Вагнером».
Помимо авиации враг использовал реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает ФАН. Удары наносились на протяжении нескольких часов, но сотрудники «оркестра» не сдавали свои позиции. После сложного боя ЧВК «Вагнер» не остановились и продолжили операцию против «Исламского государства».
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация