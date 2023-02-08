Открытое столкновение между ЧВК «Вагнер» и силами США состоялось в Сирии пять лет назад

В это же время официальный Дамаск запланировал штурм завода Коноко с помощью двух отрядов ЧВК «Вагнер». Операция пошла не по плану и превратилась в масштабную битву российских и американских сил. США стали наносить удары по бойцам 5-го штурмового отряда.