МИД России: РФ будет противодействовать попыткам Запада «затянуть санкционную удавку» на КНДР

Санкции Запада против КНДР бесполезны в достижении мира. Такое заявление сделал глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Дипломат прокомментировал вероятность принятия в ООН резолюции по ослаблению ограничений против КНДР. По словам Ильчева, РФ будет противодействовать попыткам Запада «затянуть санкционную удавку» на республике.
«В условиях отторжения в западных столицах любых идей по ослаблению давления на Северную Корею на фоне проведения Пхеньяном ракетных пусков шансы на одобрение в СБ ООН политико-гуманитарной резолюции – будем объективны – довольно призрачны», — процитировали дипломата в материале РИА Новости.
Россия и Китай выступают за принятие документа, который снимет часть санкций с Пхеньяна. Страны предлагали такую инициативу в ООН. Однако Запад не принимает резолюцию, уточнили в СМИ.