Кисида назвал базовой нынешнюю позицию Японии по Южным Курилам

Нынешняя позиция Токио по вопросу принадлежности Южных Курил является базовой и в будущем не изменится. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Речь идет об островах, вошедших в состав СССР по итогам Второй мировой войны и позже получивших российский статус. Как отметил Кисида, японский кабмин поставил перед собой две цели.
«Текущая базовая позиция японского правительства — указать на принадлежность четырех островов, а затем продолжить переговоры о заключении мирного договора», — сказал премьер, отвечая на вопросы предшественника Есихико Ноды в парламенте.
Власти Японии в свете украинского кризиса стали вводить санкции против России. Москва в ответ отказалась от консультаций по совместному рыбному промыслу у Курил, после чего в Токио заявили об «оккупации» островов.