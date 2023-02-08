Байден: СВО на Украине стала «испытанием на века» для США и всего мира

Решение России начать военную спецоперацию на Украине стало «испытанием на века» для США и всего мира. Такое заявление сделал глава Белого дома Джо Байден в ходе ежегодного послания конгрессу.
Байден напомнил, что его прошлогоднее послание проходило через несколько дней после начала боевых действий на Украине. По словам главы государства, США продолжат «отстаивать ключевые принципы» и сохранять единство в противостоянии спецоперации РФ.
В ходе своего выступления Байден обратился к сидящему в зале украинскому послу Оксане Макаровой, отметив, что дипломат представляет свою страну и мужество соотечественников. Он пообещал, что Вашингтон будет оказывать помощь Киеву столько времени, сколько потребуется.