Байден: СВО на Украине стала «испытанием на века» для США и всего мира

В ходе своего выступления Байден обратился к сидящему в зале украинскому послу Оксане Макаровой, отметив, что дипломат представляет свою страну и мужество соотечественников. Он пообещал, что Вашингтон будет оказывать помощь Киеву столько времени, сколько потребуется.