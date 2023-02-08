Польский генерал Скшипчак: Украина уже может обладать ядерным оружием

Нельзя исключать, что Украина уже может обладать ядерным оружием, так как страна располагает всем необходимым для его создания. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
Ситуация усугубляется тем, что никто не сможет запретить Украине иметь ядерное оружие, добавил он. Слова генерала передает Radio ZET.
«Я не исключаю наличия у Украины ядерного оружия, поскольку у украинцев есть атомные электростанции, ученые, лаборатории, ноу-хау», — заявил Скшипчак.
Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил о планах Киева начать обсуждение ядерного статуса страны. При этом дипломат уточнил, что на данный момент у государства нет видения относительно формата этой беседы.