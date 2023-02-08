Байден сообщил о готовности США сотрудничать с Китаем

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что страна готова работать с Китаем. Позиция демократа указана в тексте его выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
Хозяин Белого дома уточнил, что Соединенные Штаты будут работать с КНР, если это стремление взаимно. При этом политик посчитал нужным упомянуть, что Вашингтон не станет терпеть «посягательств на суверенитет».
Заявление американского лидера прозвучало на фоне обостренной ситуации с китайским метеозондом. Как сообщал Пекин, аэростат случайно оказался в воздушном пространстве США. Однако американские ВВС ликвидировали «шар», заподозрив его в разведывательной деятельности. МИД КНР уже выразил протест из-за действий официального Вашингтона.