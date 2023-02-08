Гололедица сковала Петербург в самый разгар рабочей недели

Синоптики накануне предупреждали о мокром снеге и потеплении в Санкт-Петербурге, которые пришли в город 8 февраля. На фоне перепадов температур Северную столицу вновь сковал гололед.
Метеорологи объявили, что в среду шкала столбиков термометров будет варьироваться в значениях от ноля до плюс 2 градусов по Цельсию. Пешеходов и автомобилистов призвали проявлять крайнюю бдительность как на улицах, так и на дорогах.
Последствия зимних капризов традиционно застают Северную столицу врасплох. Такой обстановки можно было избежать, будь коммунальные службы заранее готовы к всем известным сценариям. Однако сотрудники городских служб не торопятся закатывать рукава даже когда ситуация усугубляется.
Местные жители засыпали Смольный призывами решить проблему с уборкой улиц, однако местная администрация бездействует. Никакого результата не принесли и обращения к губернатору Петербурга Александру Беглову, который не первый год не может повлиять на ситуацию.