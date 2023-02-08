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Снегопад привел к отмене более 200 рейсов в аэропорту турецкого Стамбула

Общество
Снегопад привел к отмене более 200 рейсов в аэропорту турецкого Стамбула

Свыше 200 рейсов отменены в стамбульском аэропорту из-за снегопада. Непогода обрушилась на турецкий город в минувшие выходные.

Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Решение об отмене рейсов приняли авиакомпании Pegasus Airlines и Turkish Airlines, аннулированы порядка 600 вылетов.

Большая часть отмененных рейсов является внутренними. Из-за неблагоприятных погодных условий в Стамбуле и Анкаре 6 февраля были отменены занятиях в школе. Местных жителей попросили выходить из дома только по необходимости.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"