Снегопад привел к отмене более 200 рейсов в аэропорту турецкого Стамбула

Свыше 200 рейсов отменены в стамбульском аэропорту из-за снегопада. Непогода обрушилась на турецкий город в минувшие выходные.
Осадки сопровождаются сильными порывами ветра. Решение об отмене рейсов приняли авиакомпании Pegasus Airlines и Turkish Airlines, аннулированы порядка 600 вылетов.
Большая часть отмененных рейсов является внутренними. Из-за неблагоприятных погодных условий в Стамбуле и Анкаре 6 февраля были отменены занятиях в школе. Местных жителей попросили выходить из дома только по необходимости.