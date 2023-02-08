Reuters сообщило о падении рейтинга одобрения Байдена

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена продолжает снижаться. Сейчас его работу поддерживают только 41% американцев, сообщает Reuters.
Агентство провело опрос совместно с социологической службой Ipsos в преддверии выступления Байдена перед конгрессменами. Глава Белого дома отчитается об итогах первой половины президентского срока и обозначит планы на вторую часть своего правления.
Согласно опросу, рейтинг одобрения Байдена стремится к минимальным значениям и сейчас находится на уровне 41%. В прошлом году популярность демократа держалась на уровне 40%.
Еще 65% американцев считают, что Соединенные Штаты движутся по неверному пути. В 2022 году этот показатель составлял 58%.
В исследовании поучаствовали 1029 американцев. Погрешность опроса оценивается в 3%.