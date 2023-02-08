Погибших в бою ЧВК «Вагнер» с американцами и боевиками ИГИЛ помянули в часовне в Горячем Ключе

Речь идет о сражении в Хшаме, произошедшем пять лет назад. Тогда бойцы ЧВК «Вагнер» сражались с американскими войсками и курдскими террористами. Колокольный звон в этой часовне уже по традиции каждый год звучит в 23:45, поскольку именно в это время в 2018 году начался бой.

