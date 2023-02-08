Погибших в бою ЧВК «Вагнер» с американцами и боевиками ИГИЛ помянули в часовне в Горячем Ключе

Поминальный колокольный звон в память о бойцах ЧВК «Вагнер», погибших в сирийском Хшаме, прозвучал в часовне Молькино под Горячим Ключом. Об этом говорится в материале Федерального агентства новостей.
Речь идет о сражении в Хшаме, произошедшем пять лет назад. Тогда бойцы ЧВК «Вагнер» сражались с американскими войсками и курдскими террористами. Колокольный звон в этой часовне уже по традиции каждый год звучит в 23:45, поскольку именно в это время в 2018 году начался бой.
«Сегодня, 7 февраля 2023 года, прошло уже пять лет с того дня, когда погибли наши товарищи в Хшаме в Сирии, в кровавой бойне. Мы их всегда поминаем в этот день колокольным звоном», — рассказал смотритель часовни.
Во время боев в 2018 году отряды ЧВК «Вагнер» оказались под огнем американской авиации. Против них пустили вертолеты, истребители, а также стратегический ядерный бомбардировщик. Штурмовики атаковали позиции боевиков на газоперерабатывающем заводе «Коноко», чтобы перерезать пути снабжения, которые питали всю экономику ИГИЛ✱ (террористическая организация, запрещена в РФ).
Несмотря на жесткий натиск, бойцы продемонстрировали стойкость и смогли сдвинуть линию фронта. Благодаря их действиям населенный пункт был обезопасен.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация