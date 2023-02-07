Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Польше систем HIMARS

Госдеп США разрешил возможную продажу Польше американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и других вооружений на сумму 10 млрд долларов. Об этом 7 февраля передает Агентство по сотрудничеству в области безопасности минобороны США, которое контролирует поставки и продажу военной техники другим странам.
Власти Польши ранее обратились к США с просьбой разрешить приобретение 18 пусковых установок M142 HIMARS и связанного с этим оборудования. Госдеп рассмотрел обращение Варшавы и одобрил возможную сделку, уточняется в сообщении агентства.
Вместе с установками Вашингтон может продать Варшаве 468 зарядных модулей и 45 ракет ATACMS. В этот же список входят блоки РСЗО, тренировочные снаряды и запасные части.