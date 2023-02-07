Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Польше систем HIMARS

Госдеп США разрешил возможную продажу Польше американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и других вооружений на сумму 10 млрд долларов. Об этом 7 февраля передает Агентство по сотрудничеству в области безопасности минобороны США, которое контролирует поставки и продажу военной техники другим странам.