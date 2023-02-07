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Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Польше систем HIMARS

Политика
Госдеп одобрил возможную сделку по продаже Польше систем HIMARS

Госдеп США разрешил возможную продажу Польше американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и других вооружений на сумму 10 млрд долларов. Об этом 7 февраля передает Агентство по сотрудничеству в области безопасности минобороны США, которое контролирует поставки и продажу военной техники другим странам.

Власти Польши ранее обратились к США с просьбой разрешить приобретение 18 пусковых установок M142 HIMARS и связанного с этим оборудования. Госдеп рассмотрел обращение Варшавы и одобрил возможную сделку, уточняется в сообщении агентства.

Вместе с установками Вашингтон может продать Варшаве 468 зарядных модулей и 45 ракет ATACMS. В этот же список входят блоки РСЗО, тренировочные снаряды и запасные части.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"