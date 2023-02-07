Трамп высмеял «забавные» оправдания администрации Байдена за китайский аэростат

ВВС США ранее сбили китайский аэростат, который, по данным Пентагона, занимался шпионажем. Инцидент прокомментировал экс-президент США Дональд Трамп.
Политик опроверг информацию в СМИ о том, что китайские зонды в его президентство пролетали над территорией США минимум трижды. Он также посчитал «забавными» оправдания администрации действующего президента страны Джо Байдена, которая, по словам Трампа, пытается приплести к инциденту его самого.
«Никаких шаров из Китая не летало над США никаким образом, ни в каком виде и ни в какой форме, пока я был президентом. Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно!» — заявил экс-президент.
Ранее инцидент с аэростатом прокомментировал МИД КНР. Ведомство выразило сожаление в связи с ситуацией, отметив, что зонд являлся гражданским объектом.