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Трамп высмеял «забавные» оправдания администрации Байдена за китайский аэростат

Политика
Трамп высмеял «забавные» оправдания администрации Байдена за китайский аэростат

ВВС США ранее сбили китайский аэростат, который, по данным Пентагона, занимался шпионажем. Инцидент прокомментировал экс-президент США Дональд Трамп.

Политик опроверг информацию в СМИ о том, что китайские зонды в его президентство пролетали над территорией США минимум трижды. Он также посчитал «забавными» оправдания администрации действующего президента страны Джо Байдена, которая, по словам Трампа, пытается приплести к инциденту его самого.

«Никаких шаров из Китая не летало над США никаким образом, ни в каком виде и ни в какой форме, пока я был президентом. Если бы это случилось, мы бы их сбили немедленно!» — заявил экс-президент.

Ранее инцидент с аэростатом прокомментировал МИД КНР. Ведомство выразило сожаление в связи с ситуацией, отметив, что зонд являлся гражданским объектом.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"