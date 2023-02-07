Трамп высмеял «забавные» оправдания администрации Байдена за китайский аэростат

Политик опроверг информацию в СМИ о том, что китайские зонды в его президентство пролетали над территорией США минимум трижды. Он также посчитал «забавными» оправдания администрации действующего президента страны Джо Байдена, которая, по словам Трампа, пытается приплести к инциденту его самого.