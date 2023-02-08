Евстафьев рассказал о многозначительных переменах, происходящих на Западе и в России

Незримые изменения происходят внутри коллективного Запада – во многих столицах, причем не только европейских. А в России в это время идут зримые, ощутимые перемены, которые пугают западных политиков, ведь те начинают понимать, что продолжать без риска для себя играть в гибридную войну с РФ больше не выйдет.
Об этом в материале для RT рассуждает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, по словам которого о переменах, идущих на Западе, свидетельствует хлынувший в последнее время поток признаний.
«Поток откровений иностранных политиков о том, как начался конфликт вокруг Украины, какие договоренности достигались и нарушались, какие силы были вовлечены в переговорное закулисье, кто и как мог бы предотвратить его эскалацию, возникшую еще в ноябре 2022 года, к началу февраля стал приобретать новые оттенки», – пишет эксперт.
Для начала, напоминает он, выяснилось, что на Западе многие вообще не хотели конфликта с Москвой и даже знали, как этот конфликт предотвратить. Об этом, в частности, рассказал экс-президент США Дональд Трамп.
Кроме того, вдруг все начали, хоть и косвенно, но признавать, что было нехорошо обманывать Россию с минскими соглашениями. Хотя еще недавно этим обманом гордились и преподносили его как заслугу перед всей западной цивилизацией. И так себя вели не только «отбросы украинской политики» вроде бывшего украинского президента Петра Порошенко, но и вполне респектабельные деятели, как экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.
«Выяснилось, что российский президент Владимир Путин, еще недавно объявлявшийся "монстром", и до начала специальной военной операции, и после вел себя крайне ответственно и стремился избежать эскалации. Что особенно подчеркивал отставной израильский политик Нафтали Беннет», – напоминает также Евстафьев.
А вот о президенте США Джо Байдене за это время никто не сказал ни одного доброго слова. Все, наоборот, начали активно продвигать мысль, что ответственность за разрастающийся конфликт лежит именно на администрации Байдена и на бывшем британском премьер-министре Борисе Джонсоне.
«Никто из разоткровенничавшихся не хочет себя ассоциировать с ними: администрация Байдена становится "политически токсичной". Она хотя все еще и остается источником директив для европейских элит, но уже без энтузиазма осени 2022 года», – отмечает политолог.
По его словам, в коллективном Западе уже что-то незримо изменилось, хотя речь еще не идет о том, чтобы Европа, Израиль или Турция раскаялись.
Но там начали осознавать, что русский медведь не прячется больше в берлоге, а наносит первые болезненные удары в ответ. К этим ударам можно отнести и информацию о потерях, которые на полях российской спецоперации понесли ВСУ и формирования иностранных наемников, которые являются бывшими военнослужащими НАТО. И эти цифры в будущем будут только расти, в этом уже никто не сомневается.
Тем более, что если украинцев можно успокоить обещаниями новых бригад, обученных по натовскому образцу, то в Европе многие понимают, что именно их соотечественники будут занимать в этих бригадах значительную часть офицерских должностей. И они могут с «восточного фронта» не вернуться.
Уже даже канцлер ФРГ Олаф Шольц, который недавно заражал другие европейские страны готовностью бесстрашно броситься бездну за американские интересы, теперь задумался об угрозе «большой европейской войны».
И наконец, подчеркивает Евстафьев, есть еще один важный фактор.
Пока в Европе происходят незримые изменения, в России все перемены всегда понятны, зримы и ощутимы. Их можно заметить по новым лицам в армии и политике, по настроениям в обществе.
«Для Европы – во всяком случае, для наиболее зрелой и прагматичной ее части – эти изменения в настроениях российской власти и российском обществе, произошедшие в последние три-четыре месяца, стали слишком очевидны, хотя они еще и не закреплены в новых организационных решениях», – отмечает эксперт.
Запад, по его словам, понимает, что с этой обновленной Россией, которую он видит сейчас, больше нельзя играть в безопасную для себя гибридную войну. А в опасную войну страны Запада, во всяком случае европейцы, пока играть не хотят, потому что боятся.
А во что превратится это многозначительное «пока», подчеркивает Евстафьев в заключение, сейчас полностью зависит от России.