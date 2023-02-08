С Новым Годом!

Евстафьев рассказал о многозначительных переменах, происходящих на Западе и в России

Европа и США
Евстафьев рассказал о многозначительных переменах, происходящих на Западе и в России

Незримые изменения происходят внутри коллективного Запада – во многих столицах, причем не только европейских. А в России в это время идут зримые, ощутимые перемены, которые пугают западных политиков, ведь те начинают понимать, что продолжать без риска для себя играть в гибридную войну с РФ больше не выйдет.

Об этом в материале для RT рассуждает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, по словам которого о переменах, идущих на Западе, свидетельствует хлынувший в последнее время поток признаний.

«Поток откровений иностранных политиков о том, как начался конфликт вокруг Украины, какие договоренности достигались и нарушались, какие силы были вовлечены в переговорное закулисье, кто и как мог бы предотвратить его эскалацию, возникшую еще в ноябре 2022 года, к началу февраля стал приобретать новые оттенки», – пишет эксперт.

Для начала, напоминает он, выяснилось, что на Западе многие вообще не хотели конфликта с Москвой и даже знали, как этот конфликт предотвратить. Об этом, в частности, рассказал экс-президент США Дональд Трамп.

Евстафьев рассказал о многозначительных переменах, происходящих на Западе и в России

Кроме того, вдруг все начали, хоть и косвенно, но признавать, что было нехорошо обманывать Россию с минскими соглашениями. Хотя еще недавно этим обманом гордились и преподносили его как заслугу перед всей западной цивилизацией. И так себя вели не только «отбросы украинской политики» вроде бывшего украинского президента Петра Порошенко, но и вполне респектабельные деятели, как экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Выяснилось, что российский президент Владимир Путин, еще недавно объявлявшийся "монстром", и до начала специальной военной операции, и после вел себя крайне ответственно и стремился избежать эскалации. Что особенно подчеркивал отставной израильский политик Нафтали Беннет», – напоминает также Евстафьев.

А вот о президенте США Джо Байдене за это время никто не сказал ни одного доброго слова. Все, наоборот, начали активно продвигать мысль, что ответственность за разрастающийся конфликт лежит именно на администрации Байдена и на бывшем британском премьер-министре Борисе Джонсоне.

Евстафьев рассказал о многозначительных переменах, происходящих на Западе и в России
«Никто из разоткровенничавшихся не хочет себя ассоциировать с ними: администрация Байдена становится "политически токсичной". Она хотя все еще и остается источником директив для европейских элит, но уже без энтузиазма осени 2022 года», – отмечает политолог.

По его словам, в коллективном Западе уже что-то незримо изменилось, хотя речь еще не идет о том, чтобы Европа, Израиль или Турция раскаялись.

Но там начали осознавать, что русский медведь не прячется больше в берлоге, а наносит первые болезненные удары в ответ. К этим ударам можно отнести и информацию о потерях, которые на полях российской спецоперации понесли ВСУ и формирования иностранных наемников, которые являются бывшими военнослужащими НАТО. И эти цифры в будущем будут только расти, в этом уже никто не сомневается.

Тем более, что если украинцев можно успокоить обещаниями новых бригад, обученных по натовскому образцу, то в Европе многие понимают, что именно их соотечественники будут занимать в этих бригадах значительную часть офицерских должностей. И они могут с «восточного фронта» не вернуться.

Уже даже канцлер ФРГ Олаф Шольц, который недавно заражал другие европейские страны готовностью бесстрашно броситься бездну за американские интересы, теперь задумался об угрозе «большой европейской войны».

Евстафьев рассказал о многозначительных переменах, происходящих на Западе и в России

И наконец, подчеркивает Евстафьев, есть еще один важный фактор.

Пока в Европе происходят незримые изменения, в России все перемены всегда понятны, зримы и ощутимы. Их можно заметить по новым лицам в армии и политике, по настроениям в обществе.

«Для Европы – во всяком случае, для наиболее зрелой и прагматичной ее части – эти изменения в настроениях российской власти и российском обществе, произошедшие в последние три-четыре месяца, стали слишком очевидны, хотя они еще и не закреплены в новых организационных решениях», – отмечает эксперт.

Запад, по его словам, понимает, что с этой обновленной Россией, которую он видит сейчас, больше нельзя играть в безопасную для себя гибридную войну. А в опасную войну страны Запада, во всяком случае европейцы, пока играть не хотят, потому что боятся.

А во что превратится это многозначительное «пока», подчеркивает Евстафьев в заключение, сейчас полностью зависит от России.

#Евстафьев #запад #рф #путин #байден #обман #откровения #признания #перемены

Трансляция медиагруппы "Патриот"