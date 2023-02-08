Евстафьев рассказал о многозначительных переменах, происходящих на Западе и в России

Кроме того, вдруг все начали, хоть и косвенно, но признавать, что было нехорошо обманывать Россию с минскими соглашениями. Хотя еще недавно этим обманом гордились и преподносили его как заслугу перед всей западной цивилизацией. И так себя вели не только «отбросы украинской политики» вроде бывшего украинского президента Петра Порошенко, но и вполне респектабельные деятели, как экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.