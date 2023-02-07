Минимум 25 человек погибли в автокатастрофе на севере Пакистана

По меньшей мере 25 человек стали жертвами лобового столкновения автобуса и легкового автомобиля в городе Чилас (север Пакистана). Об этом сообщил пакистанский новостной канал Ary News.
Известно, что крупная авария произошла на Каракорумском шоссе в Гилгит-Балтистане – на самом севере южноазиатской страны. Легковушка и автобус, на котором ехали 45 пассажиров, после столкновения рухнули в пропасть.
Все пострадавшие, а также тела погибших были доставлены в местную больницу силами спасательных команд и правоохранителей. Как отмечается, работа экстренных служб усложнена в условиях темного времени суток.