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Минимум 25 человек погибли в автокатастрофе на севере Пакистана

Происшествия
Минимум 25 человек погибли в автокатастрофе на севере Пакистана

По меньшей мере 25 человек стали жертвами лобового столкновения автобуса и легкового автомобиля в городе Чилас (север Пакистана). Об этом сообщил пакистанский новостной канал Ary News.

Известно, что крупная авария произошла на Каракорумском шоссе в Гилгит-Балтистане – на самом севере южноазиатской страны. Легковушка и автобус, на котором ехали 45 пассажиров, после столкновения рухнули в пропасть.

«По меньшей мере 25 человек погибли и ещё несколько получили травмы, когда пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с автомобилем на Каракорумском шоссе», – передал Ary News.

Все пострадавшие, а также тела погибших были доставлены в местную больницу силами спасательных команд и правоохранителей. Как отмечается, работа экстренных служб усложнена в условиях темного времени суток.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"